Horas depois de triunfarem na visita ao Farense (0-1), a equipa principal de futebol do FC Porto regressou à Invicta de avião, aterrando no Aeroporto Francisco Sá Carneiro depois das 23h.

Pelas 23h50 de domingo, a comitiva dos dragões estacionou na Igreja das Antas, sendo “engolida” pelos adeptos. O treinador Martín Anselmi e o guardião Diogo Costa foram os primeiros a descer do autocarro, sendo muito saudados. Em questão de minutos, os presentes entoaram o hino do FC Porto.

Como prometido, ainda antes do voo desta noite, André Villas-Boas não marcou presença na Igreja das Antas, respeitando a vontade de Jorge Nuno Pinto da Costa.

A comitiva da equipa principal do FC Porto regressou ao autocarro quando o relógio marcava cinco minutos para lá da meia-noite, com Diogo Costa a encerrar o pelotão.

A nossa equipa prestou homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa pic.twitter.com/cxEA2psNR6 — FC Porto (@FCPorto) February 17, 2025

Ao Presidente Eterno 💙 pic.twitter.com/Wtv6VkF9RB — FC Porto (@FCPorto) February 17, 2025

Entretanto, na alameda que circunda o Estádio do Dragão, o “mar” de cachecóis em homenagem ao antigo presidente continua a aumentar.

Depois de se reunir na Igreja das Antas, a comitiva dos azuis e brancos estacionou na garagem do Dragão e visitou a porta 24, mirando o “mar” de cachecóis e velas. Nessa altura, dezenas de adeptos aproveitaram para saudar os jogadores e a equipa técnica, quando o relógio já havia ultrapassado as 0h20 desta segunda-feira.

Neste local, André Villas-Boas liderou o desfile, com uma coroa de flores em mãos. Atrás, Jorge Costa e alguns jogadores seguraram troféus conquistados durante a era de Pinto da Costa. No caso do “Bicho”, segurou a taça da Liga dos Campeões, que ajudou a conquistar em 2004.

Seguiram-se momentos de silêncio, intercalados com tentativas de cânticos e ondas de aplausos. A comitiva recolheu ao interior do estádio no espaço de cinco minutos.

Um legado espelhado em milhares de títulos💙 pic.twitter.com/IgScUzrAm1 — FC Porto (@FCPorto) February 17, 2025

Jorge Nuno Pinto da Costa faleceu na noite de sábado, aos 87 anos.

[artigo atualizado às 0h47]