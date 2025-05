A época “cinzenta” do FC Porto – para muitos o “ano zero” da era de André Villas-Boas – não desanimam Ljubinko Drulovic. O antigo avançado dos dragões – cores que vestiu entre 1994 e 2001 – apela à paciência.

«Depois da era Pinto da Costa, toda a gente sabia que seria diferente e as pessoas queriam uma mudança. É natural, democrático e até legítimo, sendo que ninguém é eterno. Quando entrou no clube sabia que não seria fácil. As coisas não estavam muito bem, principalmente no plano financeiro. É necessário tempo para estabilizar», referiu o sérvio de 56 anos.

Em todo o caso, também o antigo avançado esperava mais.

«O FC Porto perdeu jogos e pontos importantes e afastou-se do título. Um clube desta dimensão está habituado a lutar todos os anos até ao fim. Com a experiência desta época e a contratação de jogadores que podem ser importantes, espero que o FC Porto seja capaz de voltar à normalidade.»

«O clube ressentiu-se das saídas e ficou com vários jovens e alguns estrangeiros, que talvez ainda não sejam capazes de perceber o que é o FC Porto. Quanto a Martín Anselmi, entrou numa fase difícil. A direção optou por um treinador jovem e com perspetivas de futuro. De certeza que recebeu informações, mas não conhecia a mentalidade do FC Porto. A equipa não alinhava com três defesas centrais há muitos anos, mas o treinador quis dar segurança atrás e explorar a qualidade ofensiva.»

Por fim, Drulović confia na estrutura liderada por André Villas-Boas.

«Conhece muito bem a casa e as exigências. Quando não há resultados, existe contestação, sobretudo de pessoas ligadas a outro sistema, mas os portistas têm de se juntar e apoiar ao máximo. É fundamental», rematou.

O FC Porto é terceiro classificado da Liga, numa disputa com o Sp. Braga, uma vez que os emblemas estão igualados a 65 pontos, a 13 de Sporting e Benfica. A duas jornadas do término do campeonato, os dragões arriscam ficar fora do pódio, algo que não acontece desde 1974/75.