No rescaldo à vitória sobre o AVS, por 2-0, na 26.ª jornada da Liga, Martín Anselmi mostrou-se agradado com a evolução do FC Porto.

«Foi o jogo mais conseguido desde que cheguei, com vários momentos que queremos repetir. Foi o jogo mais completo. Estivemos bem e controlámos a partida, encontrando os espaços para cruzar e rematar. Conseguimos uma boa quantidade de oportunidades. Há que continuar a melhorar.»

Na noite deste sábado, em conferência de imprensa, o treinador dos dragões explicou a insistência no sistema tático de 3-4-3, a integração de Eustáquio no trio defensivo e o avanço de Marcano para a lateral esquerda.

«Está relacionado com a pressão do adversário, fizemos o mesmo contra o Sp. Braga, com o Otávio a avançar para o corredor. Entendemos que um jogador pode sair do centro e descair para a linha, gosto deste tipo de jogador versátil», argumentou.

Os dragões retomam o 3.º lugar da Liga, com 53 pontos, igualados pelo Sp. Braga (4.º). Aquando do retomar do campeonato, os azuis e brancos visitam o Estoril (8.º), a 30 de março.