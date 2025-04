Declarações de Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa posterior à derrota diante do Estrela do Amadora por 2-0:

[Análise]

«Acho que, no primeiro tempo, o rival ganhou-nos nos duelos. No segundo tempo fomos o que queríamos ser, ou estivemos perto disso. Mas não chegámos lá. Parece-me que fomos superados pelo rival.»

[Mora rejeitou falar na flash interview?]

«Sobre o Rodrigo Mora não sei.»

[Objetivos até ao final da temporada]

«Ganhar os três jogos que faltam. Terminar esta época difícil, ganhando os jogos que faltam e preparando-nos para o que se se segue, que é muito importante para nós.»

[Desilusão dos adeptos]

«Entendo porque eles estão sempre cá, apoiaram durante todo o jogo. Estão no seu direito.»