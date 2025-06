Martín Anselmi, treinador do FC Porto, falou este sábado sobre Gabri Veiga, recentemente contratado ao Al-Ahli, da Arábia Saudita.

«Encontrei em Gabri um rapaz muito inteligente. Gosta do jogo e da parte tática. Isso é muito bom para um treinador. Tem o seu tempo de adaptação ao nosso modo de jogo, treino, ritmo e intensidade, mas quando um jogador é bom e tem qualidade salta mais rápido. E isso pode ver-se nos treinos em que ele esteve presente», começou por dizer em conferência de imprensa.

Questionado sobre a possibilidade do jovem médio ser titular no jogo com o Palmeiras, primeira jornada do Mundial de Clubes, o treinador dos dragões não confirmou, mas garantiu que todos os convocados têm «possibilidade» de integrar o onze inicial.

«Titularidade? Todos os que estão nos Estados Unidos têm a possibilidade de serem titulares».

Os dragões jogam este domingo, pelas 23h, contra o Palmeiras de Abel Ferreira. Siga tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.