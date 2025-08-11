É a primeira entrevista de Martín Anselmi desde que foi despedido do FC Porto, em junho. O argentino falou sobre a experiência em Portugal no podcast 'Clank' e refletiu sobre o que correu mal no Dragão.

«Para poder melhorar, tenho de entender o que fiz mal. Tens de ter humildade, porque senão nunca vais melhorar. No que errámos? [Luis] Suárez correu 10,8 quilómetros nesse dia [no FC Porto-Inter Miami]. Mesmo com a idade que tem e tudo o que ganhou, mas nenhum jogador nosso correu tanto nesse dia», explicou, dando a entender que houve falta de intensidade.

«Sabíamos que o Mundial de Clubes era perigoso. Às equipas europeias custou muito, a início. Sabia que o primeiro jogo era determinante. Era difícil para nós, sabíamos que tínhamos de descansar. Não é nenhuma desculpa, a cabeça precisava de descansar porque a temporada tinha sido pesada para eles», concluiu.

O FC Porto ficou em terceiro lugar num grupo com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly, de Marrocos. Após a eliminação da competição, Martín Anselmi foi despedido e Francesco Farioli tornou-se o sucessor.

«Infiel ao Cruz Azul não fui. Tínhamos de desenvolver o que é ser infiel. Não estávamos na melhor forma no clube e o FC Porto era um desafio que tínhamos de dizer que sim. Se fui um vilão por ir para o FC Porto? Talvez, mas não pela forma», explicou ainda, sobre a saída atribulada do México.