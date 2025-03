Martín Anselmi fez esta sexta-feira a antevisão ao FC Porto-AVS, jogo referente à 26.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o técnico dos dragões analisou o adversário e o facto de jogar em casa.

«De nove jogos, só três foram em casa. São muito poucos. Quanto mais vezes jogarmos em casa melhor. O AVS é um rival que tem a moral levantada com a mudança de treinador. São bons nas bolas paradas, têm boas transições e jogadores rápidos. Um rival duro e temos de respeitar muito», começou por dizer.

Sobre a jornada passada, derrota no terreno do Sp. Braga, o treinador confessou que ainda não houve um jogo em que pudesse dizer: «Isto é o que queremos».

«Nestes nove jogos, a equipa teve momentos em que atingiu o que nós queremos. Mas não houve um jogo inteiro que disséssemos: “Isto é o que queremos”. Não gostei como defendemos na primeira parte contra o Arouca, mas gostei do segundo tempo. Em Braga gostei como defendemos e na primeira parte o único remate à baliza foi livre. Não houve situações de golo e não permitimos ao adversário jogar entre linhas ou o Ricardo Horta receber tantas bolas», partilhou.

No entanto, apesar do elogio ao setor defensivo, o argentino mostrou-se algo desagradado com a forma como a equipa tem avançado para o ataque.

«Mas em contrapartida, não gostei como a equipa atacou. Disse que queria melhorar a parte defensiva e é isso que temos feito, mas agora temos de crescer pelo mesmo caminho na parte ofensiva. Ainda estamos a melhorar e esta é uma boa partida para mostrar isso. Temos de transformar os momentos bons em partidas inteiras. A cada fim de semana temos dois adversários: o rival e nós mesmos. É bom ganhar ao rival, mas também ganhar e ser melhores», disse.

Por fim, e numa pergunta mais tática, o técnico foi questionado sobre a falta de ocasiões de golo. Desvalorizando a quantidade de «remates à baliza», Anselmi avisou que o importante é o «perigo» que os mesmos criam.

«Remates à baliza não contam… seja um ou mil. O remate à baliza não é um dado. O dado é o quanto perigo criamos à baliza. E aí criamos pouco perigo. Temos de trabalhar para melhorar isso».

Este sábado, pelas 18h, o FC Porto recebe o AVS no Estádio do Dragão. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.