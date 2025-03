A nove jogos do final do campeonato e a nove pontos do líder Sporting, o FC Porto começa a ver o título fugir. No entanto, Martín Anselmi ainda não perdeu a esperança.

«O terceiro lugar é um objetivo? Não, não, não e não», disse o técnico com toda a certeza.

Questionado sobre o papel do restante calendário, numa ótica de preparação da próxima temporada, o argentino frisou que a equipa não pensa em 2025/26, mas sim em cada um dos jogos que faltam.

«Servem para competir. Do primeiro ao último. Tal como disse, ganhando aos adversários e a nós mesmos, para sermos melhores em cada um dos jogos que faltam», atirou.

No seguimento, o treinador elogiou o plantel e enalteceu a «humildade» dos jogadores em trabalhar para melhorar, mesmo quando essa melhoria nos treinos não passa para os jogos.

«Não é o mesmo treinar que jogar. Estamos a ver coisas boas durante a semana, que estão a crescer e temos de colocar essas coisas em campo. E os jogadores vão fazê-lo este fim de semana, porque acredito neles», destacou.

«Para melhorar, primeiro há que se valente e ter a humildade para admitir que há algo que não estás a fazer bem. É mais fácil desculpares-te. Mas tens de ter a coragem e perseverança para ultrapassar a frustração. Por exemplo, quero aprender a tocar guitarra, mas não sei tocar guitarra e na primeira semana vou acabar por estragá-la. Os meus dedos vão para qualquer lado e acaba frustrado: “Isto não é para mim”. Mas passar pela frustração, perceber que tenho de continuar a aprender… isso sim, é ser valente. Temos de ter a valentia para passar pelo erro e melhorar», concluiu o técnico.

Este sábado, pelas 18h, o FC Porto recebe o AVS, em jogo referente à 26.ª jornada da Liga. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.