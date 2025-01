Na sequência da Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto (AG), que neste sábado reuniu 989 associados e culminou nas suspensões dos sócios Fernando Saúl e «Manuel do Bombo», o presidente da Mesa da AG dos dragões comentou a decisão.

«Segue-se o processo de suspensão destes associados por seis meses, independentemente de outra atitude que venham a tomar, nomeadamente pela via judicial. A Mesa da Assembleia Geral cumpriu o seu papel e o Conselho Fiscal também participou de uma forma muito determinada.»

«Foi um momento em que participaram todos: os órgãos sociais do clube e os associados. A nação portista pronunciou-se, a Assembleia Geral foi participada e aberta. Começou cedo, estivemos aqui reunidos durante mais de 12 horas e os resultados confirmaram as decisões do Conselho Fiscal e Disciplinar», explicou António Tavares, em declarações aos meios do clube.

Além disso, o presidente da Mesa da AG do FC Porto sublinhou o contexto civilizado vivido no Dragão Arena.

«Foi um Assembleia que decorreu de forma civilizada e urbana, em que os sócios colocaram as suas questões relativas a estes dois processos disciplinares e, na meia-hora habitual para discutir assuntos do clube, ouviram o presidente a responder às suas dúvidas e inquietações de forma aberta.»

«Foi um grande momento em que, independentemente dos momentos que são sempre mais complexos numa assembleia deste género, tudo correu muito bem. As pessoas saíram daqui suficientemente esclarecidas e o presidente da direção esteve muito atento e a dar as respostas aos portistas», terminou.