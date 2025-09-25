Francesco Farioli analisou o triunfo do FC Porto em Salzburgo (1-0), no arranque da fase liga da Liga Europa. Em conferência de imprensa, o italiano sublinhou o espírito dos seus pupilos.

«Sabíamos que seria um jogo complicado, todos os resultados eram possíveis, porque foi uma partida aberta. Tivemos a primeira oportunidade de golo, pelo Borja Sainz [ao terceiro minuto], mas depois o Salzburgo passou para o controlo. Ainda assim, tivemos as nossas oportunidades e tentámos de tudo para vencer. Felizmente, [aos 90+3m] o William Gomes rematou quando eu pedi um cruzamento. Nesse momento virei-me para a esquerda e não havia ninguém, tinham todos corrido para junto da bancada.»

«Há aspetos técnicos que devemos melhorar, sou muito exigente. Mas não podemos apontar ao espírito dos jogadores. Ainda assim, sabíamos que não deveríamos conceder transições e contra-ataques, perante jogadores muito rápidos. E não é fácil jogar neste relvado, mas faz parte.»

Ainda o dia do jogo em Arouca...

«Jogar na segunda-feira não é o ideal, mas foi a solução encontrada. Já provámos a qualidade e profundidade do plantel. Acredito que, com o espírito indiciado, vamos superar a exigência do calendário. Gosto da forma como o Arouca joga, estou até surpreso pelo estilo e ideias que propõem. Por isso, vamos ter de estar muito bem preparados para essa batalha.»

