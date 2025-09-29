Francesco Farioli devolve Martim Fernandes e Francisco Moura à titularidade para a visita a Arouca, partida que encerra a sétima jornada da Liga. Para a noite desta segunda-feira, o treinador do FC Porto deixou Pablo Rosario, Zaidu e Alberto Costa no banco de suplentes.

Entre os anfitriões, Vasco Seabra escolheu Matías Rocha para o centro da defesa, no lugar do lesionado Fontán. Além disso, o timoneiro dos “Lobos” apostou em Solà, Gonzálbez e Barbero, em detrimento de Danté, Lee e Nandín. Ao que apurou o Maisfutebol, o médio Lee Hyun-ju, sul-coreano de 22 anos, foi aposta nas seis jornadas, mas está lesionado e desfalca o Arouca.

Onze do Arouca: João Valido, Tiago Esgaio, Matías Rocha, Popovic e Arnau Solà; Fukui e David Simão; Trezza, Gonzálbez e Djouahra; Barbero.

Suplentes do Arouca: Mantl, Puche, Espen van Ee, Nandín, Brian Mansilla, Danté, Omar Fayed, Jansonas e Alex Pinto.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Kiwior, Bednarek e Francisco Moura; Alan Varela, Gabri Veiga e Froholdt; Pepê, Samu e Sainz.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Prpic, William Gomes, Zaidu, Pablo Rosario, Alberto Costa, Gül, Yann Karamoh e Rodrigo Mora.

Eustáquio deixou a convocatória a poucos minutos do pontapé de saída, devido a indisposição, segundo apurou o Maisfutebol. Por isso, o defesa Prpic foi chamado à ficha de jogo.

O Arouca-FC Porto principia às 20 horas desta segunda-feira e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

Já segue o Canal de Whatsapp do Maisfutebol?

[Artigo atualizado às 19h55]

RELACIONADOS
Champions: Galatasaray vai homenagear Jota na receção ao Liverpool
«Pedro Neto? Gostava de o ter no Benfica, é um dos melhores do Mundo»
Reinaldo Teixeira: «Trato o FC Porto com o carinho com que trato todos»