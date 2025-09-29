Arouca-FC Porto (ONZES): Farioli devolve Martim e Moura à titularidade
Treinador do FC Porto apresenta novidades na defesa. Eustáquio deixa convocatória em cima do pontapé de saída
Treinador do FC Porto apresenta novidades na defesa. Eustáquio deixa convocatória em cima do pontapé de saída
Francesco Farioli devolve Martim Fernandes e Francisco Moura à titularidade para a visita a Arouca, partida que encerra a sétima jornada da Liga. Para a noite desta segunda-feira, o treinador do FC Porto deixou Pablo Rosario, Zaidu e Alberto Costa no banco de suplentes.
Entre os anfitriões, Vasco Seabra escolheu Matías Rocha para o centro da defesa, no lugar do lesionado Fontán. Além disso, o timoneiro dos “Lobos” apostou em Solà, Gonzálbez e Barbero, em detrimento de Danté, Lee e Nandín. Ao que apurou o Maisfutebol, o médio Lee Hyun-ju, sul-coreano de 22 anos, foi aposta nas seis jornadas, mas está lesionado e desfalca o Arouca.
Onze do Arouca: João Valido, Tiago Esgaio, Matías Rocha, Popovic e Arnau Solà; Fukui e David Simão; Trezza, Gonzálbez e Djouahra; Barbero.
Suplentes do Arouca: Mantl, Puche, Espen van Ee, Nandín, Brian Mansilla, Danté, Omar Fayed, Jansonas e Alex Pinto.
Onze do FC Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Kiwior, Bednarek e Francisco Moura; Alan Varela, Gabri Veiga e Froholdt; Pepê, Samu e Sainz.
Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Prpic, William Gomes, Zaidu, Pablo Rosario, Alberto Costa, Gül, Yann Karamoh e Rodrigo Mora.
Eustáquio deixou a convocatória a poucos minutos do pontapé de saída, devido a indisposição, segundo apurou o Maisfutebol. Por isso, o defesa Prpic foi chamado à ficha de jogo.
O Arouca-FC Porto principia às 20 horas desta segunda-feira e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.
Já segue o Canal de Whatsapp do Maisfutebol?
[Artigo atualizado às 19h55]