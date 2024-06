O FC Porto deu a conhecer, esta quinta-feira, o equipamento alternativo que vai utilizar na temporada 2024/25.

O laranja está de regresso à segunda camisola dos portistas e representa a «chama do Dragão». Como o FC Porto refere, o equipamento tem «um padrão vibrante, com design moderno e arrojado», além de «padrões geométricos repetidos em forma de V, criando a desejada interpretação abstrata do fogo do Dragão».

Já a cor azul, está presente na gola, mas também nas laterais, nas mangas e nos símbolos e patrocínios.

Um dos protagonistas das imagens com o novo equipamento foi Iván Jaime, que na reta final da temporada 2023/24 esteve afastado do grupo por decisão de Sérgio Conceição.

Na galeria associada, pode conhecer todos os detalhes da camisola.