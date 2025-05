Na sequência da oficialização do protocolo entre o FC Porto e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para a construção do novo Centro de Alto Rendimento no Olival, André Villas-Boas visou os presidentes de Benfica, Sporting, Liga e Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pelas declarações e posturas desde a final da Taça de Portugal – e o caso Matheus Reis.

Em declarações aos jornalistas no princípio da tarde desta quinta-feira, o presidente dos azuis e brancos qualificou como «lamentáveis» as declarações de Rui Costa, além de acusar Frederico Varandas de sobranceria e hipocrisia.

«Está na altura de Pedro Proença [presidente da FPF] dar um murro na mesa, face às suspeições de corrupção passiva. As frases de Rui Costa são graves e lamentáveis. Todo este clima não revela nada de bom, com sucessivos ataques a árbitros por parte do Sporting. É grave em toda a linha. Espero que o Conselho de Disciplina da FPF atue de forma severa.»

«Toda esta liberdade de que o presidente do Sporting goza para coagir tem de ser severamente punida», comentou, sem esquecer as responsabilidades de Pedro Proença.

«Estou desiludido pela forma como a FPF tem assistido a isto. O futebol português está podre, as instituições não estão colaborantes. Todos estes discursos de unir, de almoços e congressos, que querem apontar à união... O presidente da FPF tem de dar um murro na mesa», acrescentou.

Sobre a centralização dos direitos na Liga, o presidente do FC Porto apontou a alternativas.

«Cada um olha pelos seus interesses. A centralização valoriza a maioria dos clubes da Liga. Os três grandes dominam o mercado e não querem perder dinheiro. Mas, podem contribuir para os outros emblemas, por exemplo através da receita UEFA. O futebol português não pode sobreviver com base em jogos com 500 ou 600 pessoas.»

«Cabe ao presidente da FPF ter mão severa, com palavra pública. Este ambiente de crispação não ajuda. De crispação e sobranceria por parte de alguns», comentou.

Questionado sobre a possibilidade de reunir com Rui Costa e Frederico Varandas, André Villas-Boas não se mostrou interessado em que aconteça no imediato.

«O Benfica vai entrar em processo eleitoral, fator determinante para mais tarde nos sentarmos os três à mesa. O Sporting tem uma sobranceria e hipocrisia como nunca vi. Todos devemos honrar as instituições, estamos apenas de passagem pelos clubes. Com este tipo de posicionamento não vamos a lado nenhum», terminou.