Paulo Dybala, uma das principais figuras da Roma, saiu lesionado no empate com o FC Porto (1-1), da primeira mão do play-off da Liga Europa, mas após os exames confirmou-se que não é nada grave e o mesmo pode ser opção para o jogo da segunda volta.

A notícia é avançada pela imprensa italiana, que indica apenas uma contusão, porém este sábado ainda vai realizar mais exames para verificar.

Apesar de estar em dúvida para a partida deste fim de semana, contra o Parma, o argentino poderá ser opção na receção aos dragões.

De recordar que Dybala foi titular na partida desta quinta-feira, mas aos 39 minutos saiu com queixas.

A segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira, às 20h, no Olímpico de Roma. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.