Este sábado pode ser de festa no Porto: o FC Porto recebe o Alverca e só precisa de fazer o mesmo resultado que o Benfica fizer em Famalicão, sendo que os encarnados jogam duas horas antes.

Ora o dia de festa deve também ser de chuva. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, há uma possibilidade de 96 por cento de precipitação a partir das 21 horas. Ou seja, pouco depois de começar o jogo do FC Porto, agendado para as 20.30 horas.

A partir da meia noite, momento em que a festa deve transferir-se para o exterior do Dragão, a possibilidade de precipitação desce para 78 por cento. O que é, ainda assim, uma forte possibilidade. Refira-se que esta manhã já choveu no Porto, tendo entretanto parado.

A temperatura à hora do jogo deve rondar entre os 13 e os 14 graus.

Promete, por isso, ser uma noite de chuva, mas nada que ameace afastar os adeptos da festa, no caso de ela existir. Há quatro anos que os portistas esperam este dia.