Zé Pedro tem sido forte aposta de Vítor Bruno e as recentes exibições têm estado ao nível dos grandes da Europa.

Segundo um estudo realizado pela CIES Football Observatory, relativamente a todas as ligas europeias fora das cinco melhores, o defesa central do FC Porto é atualmente o terceiro melhor com bola nos pés nessa posição.

Com exclusão a Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália, o português de 27 anos completa um pódio liderado por Ryan Flamingo, do PSV. Olivier Boscagli, também do clube neerlandês, é o segundo melhor.

Esta época, o central do FC Porto já leva 10 jogos e tem sido importante na construção de jogo.