A FIGURA: Gonçalo Borges

Após uma primeira parte apagada do jovem extremo do FC Porto, Borges prosseguiu a excelente pré-temporada com um golo e uma assistência de se lhe tirar o chapéu, na segunda metade. Com o jogo empatado, teve a audácia de marcar de trivela, na quina da área austríaca, e assistir Nico González com um cruzamento muito bem medido, nem dez minutos depois. Borges soma três golos nesta pré-epoca.

O MOMENTO: Trivela de Gonçalo Borges

Num jogo geralmente morno e apático, o golo de Gonçalo Borges foi um 'lufada de ar fresco'. Numa aparente reencarnação de Ricardo Quaresma (a fazer lembrar o golo do internacional português ao Irão, no Mundial 2018), Borges desbloqueou o jogo com magia. Um momento que pode dar créditos à titularidade do extremo.

OUTROS DESTAQUES

Zé Pedro: Num quinteto defensivo que não esteve particularmente feliz, o defesa promovido por Sérgio Conceição na temporada passada foi o elemento mais sólido, sem comprometer. Impediu um golo certo nos descontos da primeira parte, com um corte providencial. Foi dos poucos que não saiu de campo e ainda acabou recompensado com a braçadeira de capitão nos momentos finais.

Danny Namaso: O avançado inglês não ameaçou a baliza contrária mas fez um trabalho importante nos dois golos da segunda parte. Recebeu de costas e deu no corredor direito, sem hesitações, para entregar os louros ao 'abre-latas' Gonçalo Borges.

Nico González: O médio espanhol entrou para uma posição que talvez não seja a mais óbvia para as suas características, a de médio-ofensivo, mas mostrou como pode fazer a diferença no lance do 3-1. Com a sua inteligência posicional, subiu à grande área para cabecear um belo cruzamento de Gonçalo Borges para dentro da baliza contrária.

Fran Navarro: Se na segunda parte o destaque foi Gonçalo Borges, na primeira Navarro foi talvez a estrela mais brilhante. Não só pela assistência no primeiro golo, conseguida após um belo movimento, mas na forma como, apesar de estar sozinho no ataque, conseguia ser útil na ligação aos médios. Poderá até não ser titular, mas é um jogador útil ao FC Porto.