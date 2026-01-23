O FC Porto continua retido na Chéquia. O avião que devia transportar a comitiva portista esta manhã sofreu uma avaria e os dragões estão a trabalhar numa solução, segundo a imprensa nacional.

Francesco Farioli tem assim um contratempo na preparação do jogo com o Gil Vicente, marcado para as 20h15 de segunda-feira, no Dragão.

O FC Porto, recorde-se, empatou na última noite a um golo, em casa do Viktoria Plzen, no jogo da sétima jornada da Liga Europa.