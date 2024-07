Na hora de assinalar a despedida do FC Porto, o médio Bernardo Folha, de 22 anos, escreveu sobre o ciclo de 14 anos.

«O FC Porto vai ser sempre uma parte de mim. Cresci aqui, aprendi com os que por cá passaram e com os muitos que por cá continuam. Vivi momentos inesquecíveis com estas cores que tanto me dizem», referiu, nas redes sociais.

Chegado à formação dos dragões em 2010/11, Bernardo Folha cresceu no Olival e despontou na equipa B, a partir de 2020/21. Na época seguinte fez a estreia na equipa principal.

Desde então, acumulou 14 partidas na equipa orientada por Sérgio Conceição.



«O FC Porto irá sempre fazer parte da minha história, nasci FC Porto e tenho orgulho de ter carimbo azul e branco. Acompanharei cada vitória, cada conquista, cada desafio e, sobretudo, o carinho irá estar sempre presente. Obrigado. Foi um prazer e sempre será», rematou.

Depois de uma temporada feita somente na equipa B, na II Liga, o filho de António Folha – que também deixou os dragões – terminou contrato. Agora, ruma aos Emirados Árabes Unidos e ao Al Wahda.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.