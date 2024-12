No rescaldo ao triunfo sobre o Estrela da Amadora, Vítor Bruno salientou o progresso tático e mental de Gonçalo Borges, que assinou o 2-0, para lá do minuto 90.

«Estava emocionado porque foi o primeiro golo dele [na temporada], começou a época num nível alto. Por vezes, descomplicar o jogo é uma mais-valia, temos falado sobre isso. A fase de sair ou não [no mercado] abanou com ele, e quis ficar porque percebeu que este seria um ano importante. Ele tem compromisso, o que me agrada. Pode haver um misto de emoções [entre os adeptos], mas o Gonçalo Borges tem feito por merecer a oportunidade e hoje ajudou com um golo, fico muito feliz por ele.»

«Há muito espaço para crescer», atirou, na noite desta segunda-feira, em conferência de imprensa.

O FC Porto encerrou a 14.ª jornada da Liga no 2.º lugar, a dois pontos do Sporting.