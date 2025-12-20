Na sequência da oficialização da contratação de Thiago Silva, Iker Casillas brindou o defesa brasileiro com uma mensagem de boas-vindas.

«Bem-vindo ao FC Porto, o melhor clube de Portugal e um dos melhores da Europa. Um abraço grande e defende as nossas cores com honra e paixão», disse o antigo guarda-redes, numa mensagem partilhada pelos dragões nas redes sociais.