O FC Porto aproveitou a véspera natalícia para desafiar os jogadores a revelarem as memórias da ceia. Por isso, Diogo Costa, Gonçalo Borges, Fran Navarro, Otávio, Samu e Rodrigo Mora foram alguns dos mais interventivos.

O guardião foi bastante direto: «Bacalhau, com batata, tudo assado».

Mas, Gonçalo Borges abriu o livro: «Na minha avó, a cozinhar, com a lareira ligada. Polvo, bacalhau também, todos a rir, a beber um copinho de vinho com o meu avô. São as melhores memórias».

Ora veja.