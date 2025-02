Apesar do pouco tempo de trabalho no FC Porto, Martín Anselmi já tem passado algumas ideias do seu estilo de jogo à equipa.

O técnico, à semelhança daquilo que fez após o empate (1-1) com a Roma, garantiu que prefere chegar ao golo «só com um passe» e fez uma análise profunda à forma de jogar da equipa quando questionado sobre o desconforto dos defesas-centrais na primeira fase de construção.

«Não concordo. O trabalho mais profundo… não é o mesmo a Roma a pressionar-te homem a homem e teres de sair dessa pressão de uma forma, ou o Sporting a deixar-te a sair nos dois primeiros passes e tens de sair da pressão de outra forma. Jogámos bolas longas que acabaram na nossa área e jogámos jogadas de atrair o adversário que terminou com a ação do Mora que quase fez golo. Isso é resultadista, não é analisar o jogo. O jogo dá-se segundo a pressão do rival, onde tenho a vantagem. Todos os jogos são diferentes. Há jogos em que há que atrair o rival para jogar longo, porque pressionam ao homem e tens vantagem no espaço e há jogos onde tens vantagem numérica e podes fluir. Os nossos jogadores estão hoje nesse processo de aprendizagem. Encontrar a vantagem para cada situação», começou por dizer, em conferência de imprensa, no Olival.

«Sair a jogar, passar a bola, ser pragmático ou não… Quero ser pragmático. Já o disse. Se posso fazer golo num passe, de baliza a baliza, quero isso. Quero fazer golos. Temos de fazer golos, encontrando vantagens consoante o que permite o adversário. Vão existir jogos que me pedem para jogar mais longo. Mas se têm dez jogadores no seu próprio campo, vou dar-lhes a bola. Se vêm homem a homem, nós baixámos, eles saltam todos à nossa pressão e deixam um contra um na frente, onde é que jogo? Jogo longo. Depois, se ganho no um contra um, fico na cara da baliza adversária. Há que entender o momento do jogo. Há momentos em que o adversário pode estar a fazer homem a homem e depois não o fazer», prosseguiu.

«Trata-se de construir uma equipa inteligente, que entenda o momento do jogo. É para isso que trabalhamos. Trabalhamos para dar as ferramentas aos jogadores para que possam resolver de maneira inteligente cada ação», completou.

Confrontado sobre a necessidade de um triunfo no Algarve, diante do Farense, Anselmi sublinhou que «o FC Porto está sempre obrigado a ganhar».

«Se queres estar num lugar onde não te exijam, não queres estar no FC Porto. Temos isso claro. Esse ruído não temos de ter em mente antes de jogar. O foco é tentar fazer o melhor jogo possível», afirmou.

Já sobre o Farense, penúltimo da Liga, o treinador do FC Porto considerou que é uma equipa com mais qualidade do que «reflete» a classificação.

«No futebol, não só em Portugal, mas a nível mundial, não existem jogos fáceis nem adversários fáceis. O futebol está muito equilibrado. Apesar da posição na tabela, é uma equipa que tem fases de jogo que domina bem, como a transição, as bolas paradas, ou como quando defendem e sabem subir um pouco a pressão. Não será um adversário fácil, bem pelo contrário. Tem jogadores importantes e a tabela não reflete a realidade do Farense», observou.

O FC Porto defronta o Farense este domingo, no Algarve, num jogo da 22.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.