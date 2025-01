Na tarde desta quinta-feira, Vítor Bruno anteviu a visita do FC Porto ao Nacional, na 17.ª jornada da Liga. No pensamento do treinador dos dragões, qualquer cenário está em ponderação, uma vez que a partida é disputada na Choupana.

«Sabemos que é um estádio com condições peculiares, mas temos de chegar lá, jogar e ganhar. Estamos preparados para todos os cenários. Queremos muito jogar neste campo difícil, contra um adversário muito bem orientado.»

«É uma equipa que capitaliza a condição de visitado, que nos últimos quatro jogos [em casa] só sofreu golos e perdeu com o Benfica. Devemos respeitar este adversário», referiu, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a nomeação de Tiago Martins para dirigir este encontro, Vítor Bruno assumiu as críticas tecidas no passado.

«Esse é um dossier que não deve ocupar o meu tempo, percebo a menção que fiz, porque senti que houve um erro. É a minha opinião. Mas o Tiago Martins, como qualquer árbitro, quer passar despercebido no jogo. A minha preocupação é a uniformização de critérios», terminou.

Na vice-liderança da Liga e empatado com o Sporting, o FC Porto visita o Nacional (15.º) na tarde desta sexta-feira (18h). Um encontro para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.