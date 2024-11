Samu espreita o pódio de pontas de lança sub-21 mais valiosos no mercado. De acordo com os dados divulgados pelo CIES, Observatório do Futebol, o avançado do FC Porto está avaliado em 50.8 milhões de euros.

Para este valor contribuíram as prestações pelos dragões (11 golos em 12 jogos) e pela seleção sub-21 de Espanha (quatro golos em quatro jogos).

Nesta lista do CIES, Samu, de 20 anos, é apenas superado por Endrick (18 anos, Real Madrid, 97.7 milhões de euros), Jhon Durán (20 anos, Aston Villa, 69.7M) e por Evan Ferguson (20 anos, Brighton, 61.4M).

No top-10 está também Vitor Roque, avançado brasileiro, de 19 anos, emprestado pelo Barcelona e um dos alvos do Sporting no mercado de verão.

Quanto a Samu, depois de ser convocado para a seleção de Espanha, o ponta de lança procura o regresso aos golos pelo FC Porto. O avançado está em branco há três encontros (Moreirense [Taça da Liga], Estoril e Lazio).