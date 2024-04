Depois de cessadas as negociações na terça-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) voltou atrás e levantou, já esta quarta-feira, a suspensão que tinha imposto relativamente às negociações das ações da SAD do FC Porto, na sequência dos esclarecimentos dados pelos dragões.

«O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou no dia 03/abr/2024 pelas 09:15 (UTC), nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários, o levantamento da suspensão da negociação das ações Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, na sequência da divulgação de informação relevante ao mercado», pode ler-se no comunicado oficial da CMVM.

A decisão da suspensão, por parte da CMVM, surgiu após a entrevista que Pinto da Costa deu à SIC, esta segunda-feira, em que abordou alguns temas financeiros do clube.

De recordar que os azuis e brancos também comunicaram, esta terça-feira, que a FC Porto SAD projeta fechar um acordo com a Legends, ainda neste mês de abril, arrecadando entre 60 a 70 milhões de euros pela exploração comercial do Estádio do Dragão. Após a nota enviada ao final da tarde, a CMVM retomou, esta quarta-feira, as negociações.