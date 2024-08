Deniz Gül está muito perto de ser reforço do FC Porto e é esperado já esta sexta-feira em Portugal. O avançado do Hammarby – segundo classificado da liga sueca – vai custar 4,5 milhões de euros (mais 500 mil em objetivos) aos dragões e assinar contrato até 2029. Mas quem é este jovem sueco?

Com ascendência turca, Gül chegou já na etapa final da formação ao Hammarby, estreando-se no ano passado pela equipa principal. Em 2023 também rodou no terceiro escalão, no Hammarby Talang FF, tendo impressionado com 14 golos e duas assistências em 23 partidas.

Já este ano, conquistou espaço na equipa de origem e leva 17 jogos, 12 dos quais a titular. O registo de golos e assistências, contudo, não impressiona: três golos e dois passes certeiros.

Deniz Gül destaca-se, desde logo, pela estampa física. O jogador de 20 anos tem 1,90m, porém, mostra recursos técnicos. É um avançado de área, com recursos na finalização e um pontapé forte. Fisicamente, mostra-se capaz de aguentar as cargas dos adversários, receber bolas de costas em zonas mais recuadas e mudar rapidamente de direção.

O jovem atacante, curiosamente, é agenciado pela mesma empresa que representa o compatriota Viktor Gyökeres, embora tenham características diferentes.

Com recurso aos dados disponibilizados pelo SofaScore, entende-se que Deniz Gül é um avançado com forte presença na área (3.11 toques por jogo na área do adversário) e muito capaz nas divididas (46.5% dos duelos ganhos). É, também, um jogador eficaz no passe, com médias a rondar os 80% por partida.

Por outro lado, ainda não soma registo de golos de cabeça este ano, nem é um especialista em bolas paradas.

Veja, nos vídeos abaixo, como joga o primeiro reforço da equipa principal do FC Porto na era André Villas-Boas: