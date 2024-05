Sérgio Conceição anteviu o dérbi com o Boavista, agendado para a noite deste domingo no Estádio do Dragão, a fechar a 33.ª jornada da Liga.

«Não olhamos para os outros jogos, mais importante é o que faremos para vencer o Boavista, que está numa posição delicada. Queremos manter o terceiro lugar e para isso é preciso ganhar», começou por dizer, em conferência de imprensa, ao princípio da tarde deste sábado.

Como tal, o treinador dos dragões aponta a uma linha defensiva reforçada entre os «axadrezados».

«[Em relação à primeira volta] As equipas vivem momentos diferentes. No Bessa, não fazendo um grande jogo, podíamos ter ganho. Houve situações de arbitragem, mas não estivemos muito bem. O Jorge Simão trouxe uma ideia assente no 4-2-3-1, mas estamos preparados para uma mudança estrutural, ou para uma linha de cinco defesas», argumentou.

Face ao aproximar do término da época, Sérgio Conceição foi desafiado a ensaiar um balanço do ano. Todavia, o treinador portista entende que ainda é cedo para tais dinâmicas.

«Vivemos três anos difíceis de fair-play financeiro, dois anos de pandemia, e teria de falar deste ano de eleições. São sete anos e continuamos em igualdade com os principais rivais. Mas, os sócios e adeptos estão mais preocupados com o dérbi da Invicta e do Minho. O Norte está muito bem representado. Temos de olhar para o que resta na Liga e na Taça de Portugal», reiterou.

O FC Porto procura selar o terceiro posto da Liga. Aguardando pelo desfecho de outro dérbi, entre Vitória de Guimarães e Sp. Braga, os dragões entram em campo de olhos postos no pódio. De lembrar que, na última ronda, os azuis e brancos visitam os «Guerreiros».

O dérbi da Invicta, que principiará pelas 20h30 deste domingo, é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.