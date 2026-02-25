Na sequência das obras de remodelação realizadas na pré-temporada, de modo a minimizar o impacto desportivo e a dotar o Estádio do Dragão dos requisitos para acolher eventos da dimensão do Mundial 2030, o FC Porto anunciou que a empreitada vai ser retomada após o desfecho de 2025/26.

Assim, em junho vai ser iniciada a segunda fase dos trabalhos, com os eixos de infraestruturas, serviços e tecnologias no centro das atenções.

«O Clube prevê aumentar o número de lugares de hospitalidade e, em vez dos atuais quatro níveis, passará a oferecer nove conceitos integrados no FC Porto Premium Experiences. (…) O FC Porto vai otimizar espaços até agora subaproveitados em zonas de hospitalidade e criar áreas que poderão ser rentabilizadas durante todo o ano», esclarecem os dragões na nota publicada nesta quarta-feira.

Além de prepararem «lugares mais atrativos» na bancada central nascente “premium”, o FC Porto avança com «bares autónomos com AiFi – tecnologia que permite fazer compras sem filas» – e estuda o plano para a substituição da cobertura do estádio. Por último, os azuis e brancos vão relocalizar a loja do associado para a zona do museu, num espaço a inaugurar.

No último verão, o FC Porto investiu numa nova solução de bilhética, renovou os camarotes e as áreas de hospitalidade, além de implementar um novo sistema de iluminação.