Depois do triunfo sobre o Santa Clara na 34.ª jornada da Liga, por 1-0, o FC Porto levantou o troféu da Liga e estendeu a festa a vários lugares icónicos da cidade Invicta. Da Ribeira aos Aliados, entre fogo de artifício e espetáculo de drones – e com varandas e edifícios decorados a rigor – os novos campeões nacionais foram saudados por milhares de adeptos, até durante a viagem de barco no Douro.

Os momentos mais arrepiantes aconteceram quando o FC Porto estacionou no epicentro da festa, nos Aliados. O relógio marcava 23h30.

«Portistas, celebremos juntos», gritou Francesco Farioli, empunhando a taça com Diogo Costa. Depois dos discursos de Pedro Duarte (presidente da Câmara do Porto) e de André Villas-Boas, um tremendo espetáculo pirotécnico engoliu os Aliados. A festa foi de tal ordem que muitos dos presentes garantem nunca ter presenciado tal numa festa do FC Porto – nem no São João.

«Foi provavelmente a maior festa de sempre da celebração de um título do FC Porto. Foi uma emoção única ter vivido tantas alegrias, desde que saímos do Estádio do Dragão. O FC Porto voltou graças a uma equipa única, com um espírito de vitória único. Agradecemos, de coração, a estes jogadores, ao nosso treinador, à direção do FC Porto, à administração do FC Porto e ao Jorge Costa», disse Villas-Boas.

Ainda que milhares de adeptos tenham chegado aos Aliados ao princípio da tarde de sábado, a adrenalina afastou o sono e deu resistência para embarcar em nova madrugada sem fim à vista.

A turma de Francesco Farioli desfilou – um a um – puxando pelos cânticos dos adeptos e dançando. Vários jogadores recorreram às bandeiras dos respetivos países, pelo que a noite azul e branca também contou com os tons, por exemplo, de Brasil, Argentina, Uruguai, República Dominicana, Croácia e Nigéria.

Depois de Diogo Costa desfilar com a taça nas mãos, Francesco Farioli liderou a equipa técnica até ao pelotão.

A fechar, o FC Porto projetou uma sentida homenagem a Jorge Costa na Câmara do Porto, lembrando que esta conquista é dedicada ao “Bicho”. O momento foi acompanhado por fumos, bandeiras, tochas e drones. E muitas lágrimas. Seguiu-se o hino do FC Porto e novo espetáculo imponente de fogo de artifício.

Consulte a galeria associada e percorra as melhores imagens da festa do FC Porto.

O FC Porto não se sagrava campeão desde 2022 e, nesta época, arrecadou o 31.º título, com 88 pontos.