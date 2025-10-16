O FC Porto atualizou o portal da transparência, revelando os valores envolvidos nas transferências deste verão. A informação foi publicada no site dos dragões.

Conforme nas imagens abaixo disponibilizadas, a SAD presidida por André Villas-Boas lucrou particularmente com a venda de Francisco Conceição à Juventus, até porque o internacional português abdicou dos 20 por cento do montante líquido da transferência. Ainda que a Gestifute – de Jorge Mendes – tenha recebido 3,04 milhões de euros de comissão de intermediação, os cofres azuis e brancos receberam 28,9 milhões.

Nas restantes saídas permanentes, o FC Porto reservou percentagens de mais valias ou passe em futuras vendas de 11 jogadores: Abraham Marcus (40 por cento), Denis Gutu (50), Fábio Cardoso (25), Fran Navarro (25), Gonçalo Borges (15), João Mário (10), Jorge Meireles (20), Otávio (15), Romário Baró (40), Wendel (20) e Zé Pedro (50).

Quanto aos empréstimos, o Auxerre paga o valor fixo de um milhão e uma variável de 550 mil euros pela cedência de Dany Namaso, num acordo que permite aos franceses adquirirem 60 por cento do passe por 5 milhões (mais 0,7 milhões variáveis), cláusula que se torna obrigatória consoante o desfecho da época.

Em junho também se decide o futuro de Vasco Sousa, médio cedido ao Moreirense e com opção de compra de 8 milhões por 80 por cento do passe. Quanto a Samuel Portugal, o guarda-redes pode permanecer no Al Akhdoud caso os sauditas acionem a opção de compra de 1,7 milhões.

Decisão mais célere vai ser tomada quanto ao futuro de Iván Jaime, uma vez que o Montreal pode acionar a opção de compra de 5 milhões por 80 por cento do passe até 31 de janeiro. Em alternativa, este clube pode reter o jogador se pagar 5,5 milhões até 31 de maio – cláusula que se torna obrigatória consoante objetivos.

Por último neste capítulo, André Franco termina o período de cedência ao Chicago Fire a 31 de dezembro. O emblema norte-americano detém uma opção de compra de 50 por cento do passe por 1,1 milhões, com outro milhão de variáveis.

No capítulo de «entradas temporárias», o defesa Jakub Kiwior foi cedido pelo Arsenal até junho, sendo que o FC Porto pode assinar em definitivo com o polaco consoante o pagamento de 22 milhões (17+5 variáveis). Neste caso, o emblema londrino retém 2 milhões sobre futura transferência.

No que diz respeito a contratações definitivas, de realçar as cláusula de rescisão de Samu e Borja Sainz: 100 milhões. Os dragões concluíram a aquisição da totalidade do passe de Samu junto do Atlético de Madrid, investindo mais 17 milhões.