Em dia de aniversário, David Carmo deixou uma palavra de agradecimento ao FC Porto, pela forma como o receberam «depois de ter estado fora este tempo».

«Agradeço pela maneira como me receberam depois de ter estado fora este tempo. Quero lembrar-vos que temos de ser gratos todos os dias, aproveitar estas condições todas que temos, as pessoas que estão connosco e usufruir ao máximo disso. Isto passa rápido», referiu o jogador no treino dos dragões.

O FC Porto, em estágio na Áustria, não esqueceu o 25.º aniversário do defesa central, que na época passada esteve emprestado ao Olympiakos. Agora, em 2024/25, com um novo treinador no comando, o internacional angolano procura agarrar o lugar na equipa principal.