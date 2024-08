David Carmo, defesa do Sporting, em declarações à Sporttv, após a conquista da Supertaça frente ao Sporting, por 4-3:

«É um troféu, é um rival direto e é a maneira como ganhámos o jogo. Tudo isso torna isto especial e ainda mais especial é por valer um troféu. Ver da parte de fora é um pouco mais difícil, não conseguimos ajudar. Mas felizmente cumprimos à risca tudo o que o mister nos disse ao intervalo. Tenho contrato com o clube, dei sempre o meu melhor e vou dar sempre o meu melhor. De preferência a jogar mais tranquilo e com confiança. Foi muito bom o meio ano na Grécia e espero dar sequência a isso no FC Porto.»