David Carmo, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à FC Porto TV, após a vitória por 3-1 sobre o Áustria de Viena, no quinto jogo da pré-época:

«[Como é que te sentiste hoje?] Senti-me bem. É muito bom estar aqui com eles. Claro que também gostamos de estar com a família, mas acabam por ser a nossa segunda família. Passamos muito tempo com os colegas e equipa técnica, com toda a gente que envolve o clube. E poder ganhar este jogo no meu aniversário foi um dos melhores presentes que podia ter recebido.»

«[Houve alguma partida?] Fizemos um treino da manhã mais tranquilo e deu para levar com uns ovinhos e uma farinha. Fiquei a cheirar a pastelaria. Mas faz parte, é sinal de que temos um bom grupo e sem um bom grupo não conseguimos conquistar nada.»

«[Como sentiste a equipa neste jogo?] A ideia do mister é não olharmos tanto para o resultado, mas olharmos para o que temos treinado. O mister é novo, tem umas ideias diferentes e tentamos implementar isso no jogo. Na primeira parte sentiu que não estávamos a conseguir tão bem. Na pré-época é preciso sentirmos estas dificuldades para, quando começar o campeonato, já estarmos preparados para tudo. Na segunda parte conseguimos dar uma resposta à FC Porto.»

«[Balanço do estágio] Dar uma palavra aos capitães que seguram os jovens que chegam da formação. Claro que num clube como o nosso vão sempre ter espaço e ser sempre bem recebidos na equipa principal. Estamos aqui uns para os outros e a criar um bom espírito de grupo.»

«[A nível individual, como se sente após o empréstimo ao Olympiakos?] Senti-me muito bem recebido. Estou aqui para ajudar, para o que o clube precisar.»