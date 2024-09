A propósito das comemorações dos 131 anos do FC Porto, André Villas-Boas desdobrou-se em homenagens, ora em palavras, ora com atos. Na manhã deste sábado, o presidente dos dragões depositou coroas de flores junto dos memoriais de Pavão, Rui Filipe e Alfredo Quintana.

Após o hastear da bandeira – na companhia de quatro sócios aniversariantes – Villas-Boas tomou a palavra.

«O FC Porto afirmou-se como o clube mais importante a nível nacional e internacional, junto a uma massa associativa que o distingue. Elevam-se com distinção os valores da coragem, da superação, da transcendência e da exigência. Travou o FC Porto várias lutas para se afirmar, onde se elevaram homens e mulheres como Pavão, Rui Filipe, Quintana, João Pinto, Pepe, Fernanda Ribeiro, Aurora Cunha, Vítor Baía, Fernando Gomes, Sérgio Conceição, Virgílio, Joana Resende e José Maria Pedroto. (…) Seremos sempre um clube de sócios e para os sócios, e nessa união continuaremos a conquistar títulos por esse mundo fora», referiu.

Já ao canal do clube, o presidente dos dragões apontou às finais a disputar neste sábado, no basquetebol e no voleibol feminino.

«Temos duas supertaças para jogar. E ontem [sexta-feira] falámos com os vários plantéis das modalidades, recordando esse sentido e compromisso com a vitória. (...) O prazer da vitória é único. É isso que nos dignifica e que quero construir enquanto presidente», acrescentou.

A manhã de comemorações terminou no cemitério de Agramonte, junto do mausoléu do FC Porto, datado de 1968, em homenagem a nove personalidades do emblema azul e branco.