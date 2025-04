Na noite deste sábado, no rescaldo do triunfo do FC Porto sobre o Famalicão (2-1), Rodrigo Mora recorreu às redes sociais para assinalar a vitória e o bis. E não tardou até “choverem” comentários.

Antes, na conta do FC Porto, já Falcao se havia pronunciado: «É isso mesmo, menino. Vamos!». Face ao elogio, Rodrigo Mora agradeceu ao “Tigre”.

Quanto à publicação do jovem médio, de 17 anos, Samu apelidou Mora de «menino de ouro», enquanto Vasco Sousa, Fábio Silva (Las Palmas), Francisco Moura, Tomás Pérez, Diogo Fernandes e Anhá Candé distribuíram “emojis”.

«Craque», escreveu Otávio, médio e internacional português há duas épocas no Al Nassr. Já André Franco aproveitou para deixar recado: «Isso já não é engano».

«Agora é todas as semanas?!», comentou Fábio Cardoso, defesa central emprestado pelos dragões ao Al Ain.

Já na manhã deste sábado, Toni Martínez completou o leque de elogios: «Continua, top top».

Na época de estreia na equipa principal do FC Porto, Rodrigo Mora leva oito golos e três assistências em 19 jogos na Liga. Por isso, é o segundo melhor marcador dos dragões no campeonato, somente atrás de Samu (16).