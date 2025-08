Luuk De Jong, reforço 'surpresa' do FC Porto em dia de apresentação do clube, neste domingo, já falou aos meios de comunicação do clube. O neerlandês admite que não esperava tanto secretismo na transferência.

«Foi incrível. Nunca pensei que pudesse ser uma transferência tão silenciosa, mas conseguimos. Tentámos mesmo manter o círculo muito curto, foi possível surpreendermos os adeptos e acho que foi muito bom. Estava tão entusiasmado por entrar em campo e os fãs a aplaudir», disse.

De Jong, antigo jogador e capitão do PSV Eindhoven, terminou contrato e assina a custo zero com o FC Porto. Conheceu o treinador nos Países Baixos.

«Foi muito importante conhecer o Francesco Farioli. Tive uma grande conversa com ele antes de isto tudo se concretizar, já o conhecia dos Países Baixos, do Ajax, e ouvi muito boas coisas sobre ele e sobre o trabalho que faz para conseguirmos algo todos juntos. É inspirador», admitiu.

«Enquanto negociávamos com o FC Porto, já estava a procurar algumas coisas e rapidamente me apaixonei. Ainda assim, não imaginava o quão grande o estádio e a atmosfera criada pelos adeptos eram. Foi um momento que nunca vou esquecer», garante.

Destacando a mistura de experiência entre jogadores jovens e experientes no FC Porto, De Jong revelou o que sabe do clube.

«É um grande clube. Nunca joguei contra o FC Porto, mas sempre vi o clube atingir patamares muito altos na Europa. Ganharam a Champions em 2004 e eu estava a ver com 14 anos. Para esta temporada, com a forma como Farioli trabalha, vamos dar tudo para chegarmos o mais longe possível. Onde vai terminar não sei, mas vamos dar o máximo», disse.