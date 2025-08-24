No rescaldo à goleada aplicada na receção ao Casa Pia, na tarde deste domingo (4-0), em encontro da terceira jornada da Liga, Francesco Farioli elogiou Luuk de Jong e William Gomes, titulares nos lugares de Samu e Pepê, respetivamente.

O veterano exemplar e o brasileiro que convence

«De Jong? Gosto das diferentes facetas dele, ligando-se ao meio-campo e sempre combativo. Houve uma situação em que sprintou até à nossa área e recuperou a bola. Um jogador de 34 anos aplicar-se desta forma é impressionante. Esta é a mentalidade que exijo, serve de exemplo aos mais jovens.»

«O William Gomes provou que pode ser titular. Não sou o único a gostar do perfil dele, basta observarem os adeptos. Também serve de exemplo.»