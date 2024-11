A derrota do FC Porto no Estádio da Luz agravou a contestação a Vítor Bruno. Nas redes sociais do clube, o treinador é visado pelos adeptos.

«Não houve tática, não houve união, não houve ambição. Deu para perceber que não teve capacidade de preparar a equipa e não teve inteligência para mudar o que esteve errado hoje. A equipa tem de crescer, mas o treinador também.»

«Em Alvalade levámos um banho de futebol, em que podíamos ser goleados. O Sporting teve imensas oportunidades e desperdiçou muito. Hoje na Luz, humilhados e mais um banho de futebol que levamos. Vítor Bruno não convence minimamente. Vai ser mais uma época sofrida a lutar pelos lugares de Liga Europa.»

«Falas bem, mas o resultado fala por si. Abre os olhos e põe a equipa a jogar. Desculpas de cansaço, isto não é Porto. Arregaçar as mangas e trabalhar.»

«“São passos que temos que dar”. Nem me consigo rir. Mas o show de stand up está a ser top. Que vergonha.»

«Isto é absolutamente inaceitável. O calendário. A diarreia do Pepê. A equipa nervosa. Levar quatro são passos que temos de dar? Onde está a administração?»

«43 anos de vida, nunca me senti tão humilhado como adepto.»

«Tenho 51 anos e esta derrota foi a mais vergonhosa, em provas nacionais, de que tenho memória, mas era algo que já estava à espera.»

«Quinta-feira era porque tínhamos jogo no domingo, e hoje é porque tivemos jogo na quinta-feira? Vítor Bruno, obrigado, mas não dá mais.»

«Não houve surpresa, os sinais estão cá, só não via quem não queria.»

Entre pedidos de demissão, críticas a André Villas-Boas e nostalgia com Sérgio Conceição, existem comentários de ressalva quanto ao futebol praticado pelos dragões.

«Estamos desde o ano passado sem jogar futebol.»

Sobre menções a jogadores, Fábio Vieira, Eustáquio, Galeno e Alan Varela são os mais criticados. Quanto a elogios, foi possível encontrar um comentário.

«Parece que Tiago Djaló é o único interessado em jogar, até parece que já está há muitos anos no clube, não fizemos nada neste jogo.»

Por fim, até Ruben Amorim foi assunto na ira dos portistas.

«Ponham os olhos num treinador que perdia 2-0 ao intervalo em Braga e um treinador que estava empatado a um ao intervalo em Lisboa. Não temos mística, não temos dinâmica! Não temos fio de jogo! Neste momento somos uma paródia.»

Ainda que tenha publicado o resultado final no Facebook, X (antigo Twitter) e Instagram – rede social na qual a comunicação dos dragões agradeceu a presença dos adeptos na Luz – o silêncio prevaleceu no TikTok, para troça dos adeptos do Benfica.