À margem da 3.ª edição do Thinking Football Summit, que decorre no Porto, Deco fez o balanço do mercado de transferências em Portugal. Depois de participar na sessão «Mais do que um jogador: de futebolista a diretor desportivo», o antigo internacional português destacou um avançado do FC Porto.

«O [Samu] Omorodion foi uma boa contratação. Conheço-o bem da La Liga, é um jogador muito forte. Poderá marcar a diferença no FC Porto pela capacidade física. Foi a contratação mais sonante, era um jogador difícil de trazer e que pertencia ao Atlético Madrid, depois de uma transferência falhada para o Chelsea», disse o diretor desportivo do Barcelona, à Sport TV.

Questionado sobre as semelhanças entre Samu e Gyökeres, Deco mostrou-se entusiasmado para o desenrolar da temporada.

«São os dois parecidos. O Omorodion é forte fisicamente. Na época passada, contra nós [Barcelona], marcou um golo e teve duas ou três oportunidades. É um jogador que incomoda muito, que tem muita força e que poderá conseguiu um grande impacto na Liga portuguesa», acrescentou.

Aproveitando o embalo, Deco apontou a outro espanhol do FC Porto, deste feita Nico González, que trocou Barcelona pela Invicta há um ano.

«Ele precisava de se adaptar. É um jogador que não contava para o nosso treinador [Xavi] e tivemos de encontrar uma solução. Sempre achei que o FC Porto era o clube ideal para ele crescer e evoluir. Fico feliz por ele estar bem e feliz. Já jogou como 6, mas acho que é um 8, de transição, de chegar à área. Está a crescer muito», analisou o antigo médio.

E ainda houve tempo para rasgados elogios a Zubizarreta e a André Villas-Boas.

«O FC Porto fez um bom trabalho no mercado. O Zubizarreta está de parabéns. É alguém com muita experiência, já trabalhou no Barcelona e no Marselha. O André está de parabéns por ter trazido o Zubizarreta para este cargo. O final de mercado do FC Porto foi interessante, com alguns reforços que poderão dar mais qualidade e mais capacidade à equipa», concluiu.

Desafiado a comentar a eleição de Villas-Boas, Deco mostrou-se satisfeito: «As pessoas quiseram mudança e uma eleição nunca é simples. Venceu quem os sócios elegeram. O futebol é assim, feito de histórias. O Pinto da Costa é a maior figura da história recente, mas novas figuras surgirão».

Por fim, o antigo internacional por Portugal revelou como é ocupar o cargo de diretor desportivo no Barcelona.

«Há momentos mais stressantes, temos questões com o fair-play financeiro e estamos em constante adaptação. Há que fazer contas, documentos, mas vamos superando as dificuldades. Estamos a trazer o Barcelona de volta», rematou.