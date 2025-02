Deco, antigo médio e internacional português de 47 anos, recorreu às redes sociais, na noite deste sábado, para homenagear Pinto da Costa.

«O futebol perdeu um dos seus grandes líderes, e eu perdi alguém que foi muito mais do que um presidente, mas sim um amigo. Jorge Nuno Pinto da Costa, o maior e melhor presidente da história do futebol, acreditou em mim e abriu-me as portas do FC Porto. Serei eternamente grato por tudo que me proporcionou.»

«Dia muito triste. A sua paixão, visão, e entrega ao futebol, e ao FC Porto marcaram gerações e o seu legado será eterno. Obrigado por tudo, presidente. Descanse em paz», escreveu.

Estreado em Portugal na época 1997/78, com as cores do Alverca, Deco representou o FC Porto entre 1999 e 2004.