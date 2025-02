Dezenas de adeptos do FC Porto estão reunidos nas imediações do Estádio do Dragão, a fim de homenagear Jorge Nuno Pinto da Costa.

No estádio, mas virado para a alameda, um ecrã projeta a imagem do antigo presidente dos dragões. Ali perto, no viaduto em frente ao estádio, surgiu uma bandeira gigante, como se percebe pela imagem.

Entretanto, acima, na Alameda, dezenas de adeptos estão também concentrados junto à casa de Pinto da Costa.

O «presidente dos presidentes» faleceu este sábado, aos 87 anos.