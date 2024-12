Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, em entrevista à flash interview da Sport TV, após o empate frente ao Famalicão, por 1-1, na 13.ª jornada da Liga:

[Erro no primeiro golo e análise ao jogo] «Foi culpa minha. Tentei continuar o jogo, fazer o melhor que posso e ajudar a equipa, que é a minha função aqui. Um jogo ingrato e com muita bola. No início percebemos logo o que o Famalicão ia fazer. Faltou agressividade na frente. Eles tiveram apenas duas oportunidades, uma foi golo e outra o penálti. É o futebol, mas agora cabe-nos a nós ser mais agressivos na frente para que possamos ser melhores.»

[Sair para o intervalo a perder] «Não é bom, é um sentimento de frustração. Não quisemos fugir do jogo e quisemos ter bola. Temos de mudar mais o ritmo de jogo. Estamos a trabalhar, ainda falta muito campeonato. Ainda não estamos a fazer o que devemos fazer, mas vamos chegar lá.»

[Cinco jogos sem vencer fora] «Sabíamos do que aconteceu. Queríamos marcar uma imagem forte. Mas acho que temos de ser mais intensos. De resto estamos a ser Porto, mas temos de ser mais agressivos.»

[Frustração dos adeptos] «Entendemos os adeptos. Também entendemos o nosso papel. São adeptos exigentes e que querem títulos. Nós também queremos, estamos a trabalhar para isso, vamos continuar a trabalhar forte e nunca baixar a cabeça.»