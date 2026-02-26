A viver o sétimo ano na baliza da equipa principal do FC Porto, Diogo Costa não tem pressa pelo futuro no estrangeiro. Em entrevista ao Athletic, o internacional português – de 26 anos – não nega a atração pela Premier League, mas diz-se feliz no clube do coração, no qual é capitão.

«A liga inglesa é a melhor ou uma das melhores do Mundo, mas renovei e estou extremamente feliz. É um sonho tornado realidade e, como vim de uma família portista, estarei sempre feliz no FC Porto. Nunca imaginei ser capitão tão cedo, estou muito grato ao clube pelo que me ensina como jogador e homem. Já admiti que se tivesse de jogar no FC Porto toda a carreira seria extremamente feliz.»

«Cláusula de rescisão [de 60 milhões de euros]? É uma parte do contrato e foi o acordo a que chegámos», comentou.

A caminho dos 27 anos, Diogo Costa disputou 33 jogos pelo FC Porto nesta época, estando a 12 do máximo registado em 2023/24. Em suma, já lá vão 230 jogos pela equipa principal do FC Porto.

Quanto a Francesco Farioli, o guardião apenas guarda elogios.

«Com a vinda deste treinador, e também com a mudança de alguns jogadores, passámos a representar o que é ser uma equipa. (…) Dá para perceber que mudámos em todas as posições, mas ele já foi treinador de guarda-redes e gostamos de discutir o que é melhor ou pior. Há uma nova forma de jogar.»

«Thiago Silva? É um prazer enorme partilhar o balneário e jogar com ele. Tem caraterísticas muito interessantes, agora sabemos porque é que ganhou tantos títulos.»

Centrando atenções na Seleção e no Mundial 2026, Diogo Costa aproveitou para recordar Diogo Jota e André Silva, falecidos no último verão.

«Queremos conquistar o Mundial e honrar o Diogo Jota e o irmão. Ainda é algo difícil de abordar. O Diogo era uma daquelas pessoas de que todos gostam. Tenho a certeza de que vai estar no nosso balneário. Sobre o Mundial, a nossa expectativa, tal como todos os portugueses, é de ganhar. Qualidade não falta.»

Além de ter conquistado Liga (duas), Taça de Portugal (três), Supertaça (duas), Taça da Liga, Youth League e Nacional Juniores no FC Porto, Diogo Costa também celebrou a conquista de Liga das Nações, Europeu Sub-19 e Europeu de Sub-17 por Portugal.