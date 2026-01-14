Diogo Costa falou à flash da RTP após o triunfo do FC Porto sobre o Benfica nos “quartos” da Taça de Portugal (1-0).

«É sempre especial ganhar ao Benfica. Jogamos como treinamos e hoje ficou provado. Soubemos sofrer, correr e ganhar duelos. E soubemos ter bola. Agradeço aos adeptos por todo o apoio. Juntos somos mais fortes. Ter o Thiago Silva à minha frente é um privilégio, estamos muito satisfeitos pela pessoa trabalhadora que é, chegou para acrescentar.»

«Vamos jogo a jogo. O trabalho é mais importante do que a qualidade. O caminho é longo.»