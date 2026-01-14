FC Porto
Há 1h e 5min
Diogo Costa: «Ter Thiago Silva à frente é um privilégio, chega para acrescentar»
Guarda-redes e capitão do FC Porto elogia experiente defesa central
Diogo Costa falou à flash da RTP após o triunfo do FC Porto sobre o Benfica nos “quartos” da Taça de Portugal (1-0).
«É sempre especial ganhar ao Benfica. Jogamos como treinamos e hoje ficou provado. Soubemos sofrer, correr e ganhar duelos. E soubemos ter bola. Agradeço aos adeptos por todo o apoio. Juntos somos mais fortes. Ter o Thiago Silva à minha frente é um privilégio, estamos muito satisfeitos pela pessoa trabalhadora que é, chegou para acrescentar.»
«Vamos jogo a jogo. O trabalho é mais importante do que a qualidade. O caminho é longo.»
