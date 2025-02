Tiago Djaló, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV, após a derrota frente à Roma, por 3-2:

[Análise ao jogo] «Começámos bem, a equipa teve bons momentos. Depois de marcar o primeiro golo não controlámos bem o jogo, especialmente na parte defensiva e eles aproveitaram bem as oportunidades que tiveram. No segundo golo, tenho dúvidas que não tenha sido falta. Acho que houve contacto com o jogador da Roma e o meu colega. Depois do segundo golo descontrolámo-nos um bocado e na segunda parte foi pior quando estivemos a jogar com menos um.»

[Expulsão] «Sim, foi difícil. Com 11 estava a ser difícil, com 10 foi ainda mais. Demos tudo o que podíamos dar, a equipa tentou, mas infelizmente não foi suficiente para a vitória.»

[Eliminação na Liga Europa] «Infelizmente não conseguimos apurar. Acho que a equipa merecia muito mais, especialmente na primeira parte. Agora não há nada a fazer e é focar nos próximos jogos do campeonato.»

[Mensagem para os adeptos?] «Temos de dar o nosso melhor. A equipa tem de pensar dessa forma. Temos de dar o nosso melhor e é levantar a cabeça.»