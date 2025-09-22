Em Paris há três anos, Vitinha atingiu um novo patamar ao ser considerado o terceiro melhor jogador na corrida à Bola de Ouro 2025, somente superado por Lamine Yamal e Ousmane Dembélé. O médio português, de 25 anos, conquistou Liga dos Campeões, todas as provas em França e Liga das Nações em 2024/25.

Nas redes sociais, o FC Porto assinalou este feito, recordando que a carreira despontou de forma decisiva no Olival. Vitinha esteve ligado aos dragões entre 2011 e 2022, com passagens por Padroense e Wolves pelo meio.

Na Invicta, o médio conquistou Liga, Taça de Portugal, Youth League e Nacional de Juniores (sub-19).

 

