Terminado o Sporting de Braga-FC Porto, que os dragões venceram por 2-1, houve uma mensagem especial para Francesco Farioli vinda da bancada visitante.

«Dá-me o título, mister Farioli», cantaram repetidamente os adeptos portistas, enquanto o treinador italiano, no relvado, junto da equipa, agradeceu com vénias.

Farioli, de resto, festejou de forma efusiva o triunfo sobre os arsenalistas, tanto com gestos para a bancada, como ao distribuir abraços no relvado. A importância da vitória viu-se ainda na forma como elementos do staff do FC Porto que estavam na bancada de imprensa a acompanhar a partida viveram as emoções da mesma.

À 27.ª jornada, o FC Porto é líder, com 72 pontos, mais sete do que que Sporting (menos um jogo) e Benfica.