Francesco Farioli, treinador do FC Porto, abordou em conferência de imprensa a estreia na Liga Europa diante do Salzburgo, em jogo previsto para esta quinta-feira. Já depois de Diogo Costa ter admitido negociações para a renovação, o técnico falou sobre o tema.

Renovação de Diogo Costa

«Para mim, enquanto treinador, é lógico que temos um dos três melhores guarda-redes do mundo na nossa equipa. É um privilégio para a equipa técnica. Ele tem uma forma assinalável de usar a braçadeira de capitão. Um exemplo e não sao apenas palavras, é mesmo um rapaz especial. Espero que o presidente tenha uma boa negociação e o contrato seja renovado.»

Quer fazer história?

«Para nós, é importante fazer o presente. Os resultados geram boas vibrações na cidade. Somos sortudos porque quando damos um, eles retribuem com dois, com o seu apoio. Com este bom início, os resultados são bons e as performances 'ok', mas acreditem que há muito por melhorar. A consistência ainda não está lá durante 90 minutos. Contra o Rio Ave tivemos alguns momentos de blackout. Amanhã, o nível será elevado e não queremos interrupções.»