Na antevisão ao FC Porto-Moreirense de domingo (20h30), a contar para a 26.ª jornada da Liga, Francesco Farioli alertou para os trunfos do Moreirense. Em conferência de imprensa, o treinador dos dragões não comentou a gestão do plantel, apontando todas as baterias à receção aos cónegos.

Moreirense antes do Estugarda

«É bom regressar ao Dragão, depois de três jogos fora. A prioridade é o Moreirense, uma das melhores equipas da Liga, uma das maiores surpresas, com um estilo de jogo bem trabalhado. Como disse o Vasco Botelho da Costa, eles já estão confortáveis, vão jogar com alguma liberdade. Portanto, teremos de estar ligados ao jogo, conhecemos as dificuldades causadas por este adversário. Na primeira volta estávamos em controlo, mas foi complicado desbloquear o resultado. Espero um jogo difícil.»

«O plantel está em boa forma e fresco para competir. Chegar a este momento com bateria no máximo é complicado, mas este dado diz muito da forma como gerimos o grupo. Esta deveria ser uma época de reconstrução, mas conquistámos a possibilidade de competir em três frentes. A nossa prioridade é o Moreirense, portanto o foco é total nesse jogo.»

Gestão dos momentos do jogo

«Vamos pressionar alto contra qualquer adversário. Contra o Estugarda marcámos dois golos em situações de pressão do adversário. Houve momentos em que defendemos bem a nossa área. Esta capacidade de ajuste são ferramentas que devemos continuar a trabalhar e a desenvolver. Não há dúvidas quanto à nossa identidade, mas enquanto treinador estou a investir maior atenção à fase defensiva e às bolas paradas.»